La Juventus ha scelto da tempo il suo obiettivo numero uno per il centrocampo: si tratta di Manuel Locatelli. I bianconeri sono pronti a intavolare una trattativa con il Sassuolo, tanto che in settimana è prevista la prima mossa ufficiale. La Juventus parlerà con i neroverdi per capire che tipo di offerta formulare. Tra i temi ci sarà anche quello relativo alle contropartite tecniche da poter inserire nell'affare.