Piace l'attaccante esterno serbo dell'Eintracht Francoforte: giallorossi pronti a proporre 15 milioni di euro più bonus. Contatti in corso tra le parti. Prima di chiudere la trattativa la Roma, che lavora anche per Rui Patricio e Xhaka, vuole però definire alcune cessioni

C'è un nuovo obiettivo per la Roma di Josè Mourinho. I giallorossi hanno messo gli occhi su Filip Kostic, esterno offensivo serbo classe 1992 dell'Eintracht Francoforte. Di piede sinistro, in grado di giocare sia da attaccante esterno che da laterale di fascia, è in Germania dal 2014, lo Stoccarda lo ha acquistato dagli olandesi del Groningen. Dopo due anni allo Stoccarda e un biennio all'Amburgo, nel 2018 è passato all'Eintracht, club in cui ha giocato 127 partite con 26 reti in tutte le competizioni. La Roma è la squadra più decisa a fare uno sforzo per il suo cartellino, avvicinando le richieste del club tedesco con una proposta da 15 milioni di euro più bonus.