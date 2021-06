Fiorentina-Italiano, trattativa in stallo con lo Spezia

La Fiorentina non riesce a trovare l'accordo con lo Spezia per liberare Vincenzo Italiano ed è ancora senza allenatore. Si valutano le alternative: da Fonseca a Benitez, passando per Ranieri e Liverani

È ancora senza allenatore la Fiorentina che, dopo la rottura con Rino Gattuso, sta cercando l'uomo giusto per la panchina. L'obiettivo del club viola è sempre Vincenzo Italiano ma la trattativa con lo Spezia ha subito uno stop. La Fiorentina non vuole fare uno sgarbo al club ligure pagando la clausola da 1,8 milioni per liberare l'allenatore, ma al momento le parti ancora non riescono a trovare un accordo. Non si tratta di uno stop definitivo, ci sono ancora dei margini per riaprirla. Ma la trattativa al momento resta complicata.