Roma, idea Demiral. Il Marsiglia su Pau Lopez

Nuovo obiettivo in difesa per la Roma, che ha puntato Merih Demiral della Juventus. Il club giallorosso sta valutando la possibilità di fare un acquisto importante in quel reparto, anche in vista di una possibile cessione di Chris Smalling, giocatore che José Mourinho non ritiene incedibile. Gli agenti di Demiral hanno incontrato la Juventus per parlare del futuro del difensore turco, anche alla luce di questo forte interesse della Roma. La valutazione del centrale classe 1998, però, è molto alta: la Juventus chiede almeno 40 milioni per cederlo, cifra a cui il club giallorosso non può arrivare.