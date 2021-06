Sette anni fa era stato proprio il Genoa a portarlo in Italia, ora ci riprova. Diego Perotti è di proprietà del Fenerbahace , ha un contratto in scadenza nel 2022 e i rossoblù stanno lavorando al suo ritorno. La trattativa con il club turco è in fase avanzata ma restano ancora diversi aspetti da definire per il trasferimento dell’argentino. Nei giorni scorsi era stato lo stesso attaccante ad aver aperto alla possibilità del rientro in Italia.

La carriera di Perotti

Perotti, 33 anni il prossimo mese, è cresciuto nelle giovanili del Deportivo Moron. Viene acquistato dal Siviglia nel 2007, che lo aggrega per due anni alla squadra B poi lo porta nella principale con cui gioca fino al 2014. Dopo una breve parentesi al Boca Juniors, il Genoa decide di puntarci. L'argentino trascorre una stagione e mezzo in Liguria, in cui colleziona 45 presenze e 5 reti. Nel gennaio 2016 passa alla Roma: il rendimento in giallorosso dice 32 gol in 138 partite giocate in tutte le competizioni. Quindi il trasferimento al Fenerbahce, dove però non è riuscito a lasciare il segno: da qui la voglia di rimettersi in gioco, magari proprio in Italia.