Under 17, oggi la finale Roma-Genoa LIVE su Sky

A giocarselo saranno la Roma, detentrice del titolo, e il Genoa: le stesse squadre che ieri si sono giocate la finalissima per il campionato Under 18 e che ha visto i rossoblù vincere al Manuzzi di Cesena per 2-1, reti di 63' Fossati (G), 76' rig. Pagano (R), 78' Vassallo (G).

Le due formazioni Under 17 arrivano all’atto conclusivo della stagione al termine di due semifinali tirate, con i giallorossi che hanno superato in casa la Spal 3-2 al termine dei tempi supplementari, mentre il Genoa ha vinto in trasferta 3-1 contro il Bologna.

La finale, in programma allo Stadio Benelli di Ravenna, andrà in onda in diretta su Sky Sport Serie A e in streaming su NOW a partire dalle ore 19, disponibile su Sky Go, anche in HD. Telecronaca di Paolo Ghisoni, affiancato nel commento da Massimo Tarantino, ex responsabile del settore giovanile della Roma.

A chiudere il cerchio, il 2 luglio alle 19, la finale del campionato Under 17 di Serie C, anche questa da seguire sui canali Sky Sport.