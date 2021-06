L'agente dell'attaccante argentino dopo l'incontro con i dirigenti nerazzurri in sede: "Qui è felice e ha due anni di contratto". Su Hakimi, altro suo assistito: "Chi va via dall'Inter è sempre triste"

"Abbiamo parlato di Hakimi o di Lautaro Martinez? Abbiamo parlato di tante cose. Ci sono possibilità che Lautaro resti? Certo che sì, è un giocatore dell’Inter, ha due anni di contratto ed è felice qui". Parla così Alejandro Camano, agente dei due giocatori, all’uscita della sede nerazzurra dopo l’incontro con i dirigenti del club. Camano ha poi risposto così alla domanda sul futuro di Achraf Hakimi, esterno marocchino sempre più vicino a trasferirsi al Paris Saint-Germain: "Possiamo dire che Hakimi è un nuovo giocatore del Psg? No, io credo che ancora adesso non si possa dire, stiamo parlando di tutto. Se Hakimi è dispiaciuto di lasciare l’Inter? Chi va via dall’Inter è sempre triste", ha affermato l’agente.