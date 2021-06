Il portiere classe 1996 ha il contratto che scadrà il 30 giugno 2022 con l'Ajax: la sua intenzione è quella di rimanere fino al termine dell'accordo e giocare ancora una stagione in Olanda, l'Inter pensa al suo nome per la stagione 2022-2023 a parametro zero

L'Inter punta Hector Bellerin per sostituire Hakimi, ma l'esterno dell'Arsenal non è l'unico obiettivo per il mercato nerazzurro. Per il ruolo di portiere la dirigenza ha richiesto informazioni per André Onana, estremo difensore dell'Ajax, il cui contratto con gli olandesi scadrà il 30 giugno 2022. Il portiere è attualmente squalificato per doping a causa dell'errata assunzione di un farmaco (l'Uefa ha riconosciuto la buona fede del calciatore, ma ha deciso ugualmente di sanzionarlo), ma ha recentemente ottenuto una riduzione della pena e dal prossimo 3 novembre potrà regolarmente scendere in campo.