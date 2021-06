La Svizzera , a sorpresa, ha eliminato la Francia ai calci di rigore, qualificandosi per i quarti di finale di Euro 2020. Tra gli artefici di questo successo anche Granit Xhaka , giocatore dell' Arsenal ma ormai da settimane nel mirino della Roma . Il classe 1992 è il grande obiettivo di Mourinho per il centrocampo e lo stesso calciatore vuole fortemente il trasferimento in Serie A. Subito dopo la gara con la Francia gli è stato chiese se avesse già imparato l'italiano: "Non ancora – ha detto sorridendo Xhaka - È sempre interessante imparare una nuova lingua, ho imparato l'inglese e ora perché non imparare l'italiano...?" Sai che a Roma ci sono buone scuole? Sì, sì, vedremo come andrà (sorride, ndr). Tutti sanno ciò che rappresenta la Roma . Ora sono un giocatore dell'Arsenal, poi ne parleremo alla fine dell'Europeo".

Accordo con Xhaka, non con l'Arsenal

Come si può intuire dalle parole, in realtà il giocatore non vede l'ora di vestire la maglia giallorossa. Xhaka si è promesso alla Roma e ha già l'accordo con il club sull'ingaggio e la durata del contratto. Manca, invece, l'intesa tra le due società. La Roma ha presentato un'offerta importante e che ritiene molto importante per il valore e l'età del giocatore: 12 milioni più 3 di bonus, per un totale di 15. Xhaka aveva una promessa da parte dell'Arsenal che, se fosse arrivata un'offerta da 15 milioni, sarebbe stata accettata. L'ok definitivo, in realtà, non è ancora arrivato, ma la volontà del giocatore alla fine potrebbe risultare decisiva e portare alla chiusura definitiva della trattativa.