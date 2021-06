In via di definizione le cessioni dei due calciatori in direzione Olympique Marsiglia: entrambi si trasferiranno in prestito con diritto di riscatto (il portiere per un totale di 15 milioni, il fantasista turco per 12). Perfezionate queste due operazioni in uscita, si formalizzerà l'arrivo di Rui Patricio dal Wolverhampton

Roma al lavoro sia sul mercato in entrata che su quello in uscita: sul fronte cessioni sono sempre più vicini gli addii di Pau Lopez e Cengiz Under, entrambi in direzione Olympique Marsiglia. Durante la prossima settimana ci sarà un nuovo contratto con il club francese per provare a definire le due trattative, entrambe sulla base di un prestito con diritto di riscatto che diventerà obbligo in caso di raggiungimento di un determinato numero di presenze. La valutazione totale con la quale i due calciatori saranno ceduti sarà di 15 milioni di euro per Pau Lopez e di 12 per Cengiz Under. Il club giallorosso ha grande fiducia di chiudere queste due operazioni in uscita durante la prossima settimana.