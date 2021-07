Dopo aver praticamente chiuso per l'arrivo di Musso dall'Udinese per 20 milioni di euro, l'Atalanta ha compiuto passi in avanti importanti per Pobega: il Milan richiede 12 milioni e il club nerazzurro è convinto di poter chiudere la trattativa. Si insiste anche per Lirola dalla Fiorentina, mentre è in chiusura l'operazione che porterà a Bergamo il giovane Fisic

La grande protagonista del mercato italiano in entrata è l' Atalanta : il club nerazzurro, dopo aver praticamente chiuso per l'arrivo di Juan Musso dall'Udinese, nella giornata di giovedì ha compiuto dei passi avanti importanti per arrivare a Tommaso Pobega . Il centrocampista classe 1999 ha giocato nell'ultima stagione nello Spezia ( 20 presenze e 6 gol in campionato ), ma è di proprietà del Milan. Ci sono stati nuovi contatti con la società rossonera e la volontà è di andare avanti nella trattativa, che diventa sempre più concreta con il passare delle ore: il club richiede 12 milioni di euro e l'Atalanta dopo gli ultimi colloqui è davvero fiduciosa di poter arrivare al calciatore.

Non solo Pobega nel mirino dell'Atalanta, che in Serie A punta anche a Pol Lirola . Sull'esterno della Fiorentina c'è anche l'Olympique Marsiglia, che nelle prossime ore dovrebbe formulare una nuova offerta, ma la società nerazzurra vorrebbe inserirsi nella trattativa. Atalanta che guarda anche all'estero ed è molto vicina all'arrivo di Adi Fisic , attaccante classe 2003 dell'Orebro. Si tratta di una punta molto fisica (1.95 cm di altezza) e con un ottimo senso di gol che nei prossimi giorni firmerà un c ontratto triennale con i nerazzurri.

Gollini piace alla Lazio, ma Musso arriverà a prescindere

Come detto, l'Atalanta ha praticamente chiuso anche l'operazione Musso, che si trasferirà dall'Udinese per 20 milioni di euro. Operazione che verrà fatta a prescindere dal futuro di Gollini, che al momento non ha una destinazione precisa. Il portiere nerazzurro piace alla Lazio, ma allo stato attuale la trattativa non è in chiusura. Discorso simile per Sportiello, che ha diverse opportunità in prestito, ma per il momento rimane a Bergamo.