Inter al lavoro per regalare una rosa competitiva a Simone Inzaghi in vista della prossima stagione, che i nerazzurri affronteranno con lo scudetto sul petto. Sul tema mercato è intervenuto dal Grand Hotel di Rimini, Piero Ausilio, intervistato da Sky Sport. Il direttore sportivo dell'Inter ha commentato anche l'idea Raspadori, con l'incontro avvenuto nei giorni scorsi tra la dirigenza nerazzurra e l'agente del calciatore: "Posso solo dire che è un giocatore che tutta Italia apprezza, per le sue qualità e per la serietà del ragazzo che conosco sin dai tempi del settore giovanile. Oltre che ad apprezzarlo, visto che adesso gioca anche per la nostra Nazionale, penso che per un po' di tempo se lo godrà ancora il Sassuolo. Giovanni Carnevali (amministatore delegato del Sassuolo, ndr) è uno tosto, non vende facilmente e onestamente in questo momento non siamo nemmeno nelle condizioni di presentarci per Raspadori in modo serio. Abbiamo un parco attaccanti già completo e pensiamo che Raspadori per quest'anno non sia sul mercato".