Brahim Diaz ma non solo. Lo spagnolo del Real Madrid è a un passo dal ritorno al Milan, ma i rossoneri cercano un altro rinforzo per la zona offensiva e nelle ultime ore ha preso piede l'idea Dusan Tadic dell'Ajax. L'ala sinistra serba classe '88, che ha chiuso la scorsa stagione con 22 gol e 26 assist in 51 presenze, è un vero e proprio jolly d'attacco: oltre al ruolo di esterno sinistro e destro, può giocare anche come trequartista o falso nueve. La situazione Tadic è da valutare: come prima cosa bisognerà capire le intenzioni dell'Ajax e poi il Milan, che fin qui ha sempre puntato sui giovani, dovrà decidere nelle prossime settimane se portare avanti o meno l'interesse per un calciatore di 32 anni.