Il Milan continua a lavorare per l'acquisto a titolo definitivo dal Brescia di Sandro Tonali: nelle ultime ore, la società rossonera è riuscita a strappare un ulteriore sconto al presidente Cellino rispetto ai 15 milioni di euro più il cartellino del giovane Olzer per il quale si erano accordati qualche settimana fa. Le parti sono ormai sempre più vicine all'accordo, con la sinergia tra la parte sportiva composta da Maldini e Massara e la proprietà rossonera che punta sempre di più sui giovani di qualità che ha portato al buon esito di questa trattativa. La chiusura definitiva arriverà soltanto dopo l'ultimo ok da parte del fondo Elliott.

Interesse dell'Eintracht Francoforte per Hauge

Se Tonali è destinato a rimanere al Milan, chi potrebbe lasciarlo dopo una sola stagione è invece Jens-Petter Hauge. Il giovane attaccante ex Bodo Glimt è finito nel mirino dell'Eintracht Francoforte, che al momento è il club che si è mosso più concretamente per il norvegese classe '99. Per Hauge una stagione d'esordio al Milan comunque positiva, con 24 presenze e 5 gol in tutte le competizioni.