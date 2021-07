Spezia-Thiago Motta, si conta di chiudere lunedì

L'ex centrocampista italo-brasiliano, che ha già avuto un'esperienza in serie A sulla panchina del Genoa, è stato individuato dalla società bianconera come il profilo ideale per il futuro

Sempre più Thiago Motta per la panchina dello Spezia . La società bianconera, che qualche giorno fa ha salutato Vincenzo Italiano, conta di chiudere la trattativa per l'ex centrocampista italo-brasiliano entro la giornata di lunedì così da poter formalizzare il tutto e partire per la prossima stagione. Lo Spezia ha individuato in Thiago Motta la figura ideale per programmare il futuro: un allenatore giovane, che lavora bene con i ragazzi e che ha un profilo internazionale.

La carriera da allenatore di Thiago Motta

vedi anche

Tutti gli allenatori della Serie A 2021-2022

Dopo aver salutato il calcio giocato nel maggio del 2018, due mesi più tardi Thiago Motta ha iniziato subito la sua carriera da allenatore sulla panchina della formazione Under19 del Paris Saint Germain. Al termine dell'anno, nonostante il secondo posto in campionato e il raggiungimento degli ottavi di finale di Youth League, decide di lasciare Parigi per cercare un'esperienza tra i grandi. Esperienza che arriva qualche mese più tardi, con la chiamata del Genoa a campionato in corso: nonostante l'esordio promettente con una vittoria per 3-1, la sua esperienza in rossoblù dura solo 10 partite nelle quali riesce riesce a centrare 2 vittorie. Ora di nuovo la Liguria nel suo destino, con lo Spezia che potrebbe rilanciarlo anche in Serie A.