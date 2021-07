Sassuolo, piace Gabriel Veron del Palmeiras

Il Sassuolo guarda in Brasile per rafforzare la squadra da mettere a disposizione Alessio Dionisi e sogna un colpo in prospettiva. Nel mirino dei neroverdi, infatti, c'è Gabriel Veron, attaccante esterno classe 2002 di proprietà del Palmeiras. Un giocatore che piace non solo al Sassuolo, ma a tanti club europei, su tutti il Manchester United che sta monitorando da tempo le prestazioni del talento brasiliano. Il Sassuolo è a lavoro per provare a concretizzare l'affare: nonostante Veron abbia una clausola rescissoria da 53 milioni di euro, oltre a un contratto con il Palmeiras fino al 2025, l'operazione potrebbe chiudersi per 15 milioni di euro più bonus.