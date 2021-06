L'amministratore delegato del Sassuolo sul futuro di Locatelli: "Ora la priorità è che lui resti tranquillo, ci sta a cuore la Nazionale. Abbiamo incontrato la Juventus, ma ancora non abbiamo parlato di cifre. Ma più avanti c'è l'Arsenal, l'unica società a presentare un'offerta importante. Berardi? Col Milan non c'è nulla. Raspadori? Giusto che l'Inter lo segua"

Locatelli incanta l'Europa con la maglia della Nazionale: doppietta con la Svizzera e altre ottime prestazioni per il centrocampista, tra i protagonisti dell'Italia arrivata ai quarti di finale. E protagonista, nelle prossime settimane, lo sarà anche del mercato, con la Juventus che ha inserito il suo nome in cima ai suoi obiettivi. Giovanni Carnevali ha parlato del suo futuro e del possibile addio al Sassuolo: "La prima cosa è lasciare il ragazzo tranquillo, non ho parlato né con lui né con i suoi procuratori, perché ci sta a cuore la Nazionale – ha dichiarato a Sky Sport il dirigente neroverde - La Juventus è l'unica squadra italiana con cui abbiamo parlato di Locatelli. La settimana scorsa abbiamo incontrato Cherubini, non abbiamo parlato ancora di cifre ma ci rivedremo prossimamente. Ci sono altre squadre interessate a Manuel, l'Arsenal è una di queste e forse è quella che è più avanti perché ci ha fatto una proposta importante. Anzi, fino a questo momento è l'unica società che ha presentato un'offerta concreta".