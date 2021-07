Ora è ufficiale: Achraf Hakimi è un nuovo giocatore del PSG. L'avventura dell'esterno marocchino all'Inter si chiude dopo una sola stagione, condita tra l'altro con lo scudetto vinto con la squadra allenata da Antonio Conte. Contratto di 5 anni per il classe 1998, che ha quindi firmato fino al 2026 con il PSG. All'Inter vanno 60 milioni di euro di parte fissa, ai quali vanno aggiunti eventuali 8 milioni di bonus facilmente raggiungibili e altri 3 di più complicata realizzazione. È lui il giocatore che il club nerazzurro ha deciso di cedere nell'ottica del ridimensionamento dei costi imposto dalla società, dopo averlo preso la scorsa estate per 40 milioni più 5 di bonus dal Real Madrid. Hakimi ha collezionato 45 presenze totali e ha realizzato 7 gol, tutti in campionato. Ora una nuova avventura che inizia in Ligue 1, con la maglia del Paris Saint-Germain.