Il portiere spagnolo è in Francia per sostenere le visite mediche e firmare il nuovo contratto con l'Olympique Marsiglia. A raccogliere la sua eredità tra i pali della porta giallorossa sarà Rui Patricio: accordo trovato con il Wolverhampton per 10 milioni di euro più 3 di bonus e la Roma conta di chiudere l'operazione nella giornata di oggi

Pau Lopez sarà un nuovo giocatore dell'Olympique Marsiglia: la trattativa è arrivata ormai alla sua fase conclusiva e in queste ore il portiere si sottoporrà in Francia alle visite mediche di rito, prima di firmare il suo nuovo contratto. Il portiere spagnolo lascerà dunque l'Italia dopo due stagioni in giallorosso e si trasferisce a Marsiglia in prestito oneroso con obbligo di riscatto fissato a 12 milioni di euro al raggiungimento delle 20 presenze stagionali. Una trattativa che ha vissuto qualche alto e basso a causa di alcuni problemi familiari del calciatore, che non era convintissimo del trasferimento in Francia. A convincere Pau Lopez è stato anche l'allenatore dell'OM, Jorge Sampaoli, che lo ha contattato direttamente e spinto a sposare il progetto del club francese nella prossima stagione.