Proseguono i contatti tra i rossoneri e il Chelsea per l'attaccante francese: trattativa in chiusura nelle prossime ore. Dovrebbero essere circa due (uno in parte fissa e uno di bonus) i milioni di euro che saranno corrisposti al club campione d'Europa come indennizzo. Intanto si discutono gli ultimi dettagli, manca poco

Il Milan è a un passo dal chiudere la trattativa per Olivier Giroud. I rossoneri, dopo i contatti delle scorse ore con il Chelsea e l’agente dell'attaccante francese, stanno definendo gli ultimi dettagli per portare a Milano il classe '86 campione d'Europa. Quella di giovedì è stata la giornata dell'accelerata decisiva: la trattativa era ripresa nella serata di mercoledì con i fitti colloqui andati in scena tra i due club. Giroud, che compirà 35 anni il prossimo 30 settembre e che ha concluso la sua avventura agli Europei, nell'ultima stagione ha segnato 11 gol in 31 presenze totali con la maglia dei Blues. In un primo momento sembrava destinato a liberarsi a parametro zero alla scadenza del contratto in essere con gli inglesi, ma la situazione è cambiata.