Carnevali: "Locatelli? Ci sono offerte importanti"

Gli Europei si stanno rivelando una vetrina importante per Locatelli e Berardi. I due giocatori del Sassuolo stanno brillando insieme all'Italia e sulle loro tracce ci sono diversi club. Su tutti Locatelli: per il centrocampista scuola Milan ci sono offerte importanti sul tavolo come svelato dall'amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali : " Abbiamo ricevuto offerte per Locatelli, ma anche Berardi, Raspadori, Boga hanno richieste - spiega l'ad nella conferenza stampa di presentazione di Alessio Dionisi - Di Locatelli ne parleremo quando finirà Euro 2020, vogliamo lasciarlo tranquillo fino a domenica. Per lui abbiamo ricevuto offerte importanti, tra queste una è molto avviata. Con la Juve ci siamo incontrati e ci siamo dati appuntamento alla settimana prossima ma è tutto da valutare. Oggi il mercato italiano ha grandissime difficoltà, le offerte arrivano dall'estero, ed è chiaro che noi abbiamo giocatori appetiti da grandi club".

"Non abbiamo necessità di cedere altri giocatori"

La solidità economica è un fattore che si sta rivelando importante per le cessioni dei gioielli del Sassuolo. Nessuna fretta di cedere né la necessità di vendere un altro giocatore dopo la cessione di Marlon allo Shakhtar: "È motivo di vanto e di tranquillità perché vuol dire che come società abbiamo l'opportunità di pensare a un futuro che ci può dare garanzie dal punto di vista economico - ammette Carnevali - La nostra politica è quella di cercare di non cedere tanti giocatori. Abbiamo già ceduto Marlon, non abbiamo necessità di doverne cedere un altro. Se ci saranno le giuste condizioni saremo tutti felici e contenti. Se non le troveremo andremo avanti così perché non abbiamo la necessità di cedere giocatori".