Il portiere del Torino non rientra nei piani del club granata, come confermato da Cairo e Juric, e lascerà dopo 4 anni: il suo futuro potrebbe essere in rossoblù, alla ricerca di un portiere dopo l'addio di Perin, tornato alla Juventus dopo un anno e mezzo di prestito al Genoa

Dopo aver perso Guglielmo Vicario (approdato all'Empoli) e oltre ai contatti in corso con Sepe, il Genoa per la propria porta pensa a Salvatore Sirigu. Il portiere del Torino, attualmente impegnato agli Europei nella rosa di Roberto Mancini, ha un contratto con i granata che scadrà il 30 giugno 2022 ma non rientra nei piani tecnici della società. Sirigu, rimasto in panchina in alcune occasioni già nella passata stagione in favore di Milinkovic-Savic, lascerà sicuramente il Torino dopo 4 anni durante questo mercato estivo e l'ipotesi più concreta per il suo futuro potrebbe portare al Genoa. A chiudere le porte all'attuale portiere granata è stato il nuovo allenatore Ivan Juric, che nella conferenza stampa di presentazione ha espressamente dichiarato come Milinkovic-Savic sarà il titolare e Berisha il secondo.