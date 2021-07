Milan, contatti per Fodé Ballo-Touré del Monaco

Le alternative in difesa

Quello di Ballo-Touré non è l'unico nome per la difesa del Milan: un altro nome che piace come vice Theo Hernandez è quello di Giuseppe Pezzella del Parma. Anche sulla fascia destra si cerca un'alternativa a Calabria, che ha rinnovato fino al 2025: la trattativa per Diogo Dalot procede lentamente, con il Manchester United che non è intenzionato a cederlo nuovamente in prestito. Qualora non dovesse concretizzarsi la trattativa con il portoghese, altri due nomi sulla lista dei rossoneri sono quelli di Odriozola del Real Madrid e Aurier del Tottenham.