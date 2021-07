Milan, tutto fatto per Giroud e Brahim Diaz

Diverse le idee per la difesa

Non solo l'attacco, perché la società di Scaroni pensa anche alla difesa. Nella giornata di venerdì è arrivata l'ufficialità della permanenza in rossonero di Davide Calabria, che ha rinnovato fino al 2025. Sempre per quanto riguarda la fascia destra, procede lentamente la trattativa per Diogo Dalot: il Manchester United non sembra intenzionato a cederlo nuovamente in prestito e Odriozola rimane il candidato principale qualora non si dovesse riuscire a chiudere per il portoghese. Come terzo nome c'è anche Serge Aurier del Tottenham, il cui contratto scadrà a giugno del 2022. Per la fascia sinistra, invece, ci sono stati i primi contatti tra Milan e Parma per Giuseppe Pezzella, nome che piace come vice Theo Hernandez.