Lazio, Felipe Anderson è arrivato in città. VIDEO

Felipe Anderson torna a vestire la maglia della Lazio . Il centrocampista brasiliano è sbarcato nella Capitale per iniziare la sua seconda avventura in biancoceleste. "Piacere di rivederti a Roma" il messaggio della Lazio sui social con la foto di un sorridente Felipe Anderson che da Fiumicino si è diretto verso la clinica Paideia per svolgere le visite mediche. Poi potrà firmare il contratto che lo legherà alla Lazio e volare verso il ritiro ad Auronzo di Cadore per mettersi a disposizione di Maurizio Sarri. Operazione a titolo definitivo da tre milioni di euro con il West Ham che avrà diritto anche al 50% sulla futura rivendita .

Il ritorno dopo tre anni

Era l'estate 2018 quando Felipe Anderson lasciò la Lazio dopo cinque anni. Una lunga esperienza che si rivelò il trampolino di lancio in Europa per il brasiliano, arrivato in biancoceleste nel 2013 dal Santos. Con la Lazio ha collezionato 177 presenze con 34 gol, 39 assist e un titolo in bacheca, la Supercoppa Italiana 2017. Adesso il ritorno in Italia dopo l'esperienza in Inghilterra al West Ham e il prestito di un anno al Porto. "Ciao", accompagnato da un cuore azzurro, è stato il primo messaggio di Felipe Anderson sui social dopo l'atterraggio a Roma.