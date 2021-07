Il portiere portoghese è arrivato a Roma, pronto per la sua nuova avventura in Italia. È il primo acquisto dell'era Mourinho, arriva dal Wolverhampton dopo l'esperienza agli Europei con la sua Nazionale

I dettagli dell'operazione

approfondimento

Serie A e Coppa Italia 2021-2022: tutte le date

Rui Patricio è il primo acquisto dell'era Mourinho. Ceduto Pau Lopez all'Olympique Marsiglia, la Roma ha chiuso definitivamente l'arrivo del nuovo portiere. Il classe 1988 lascia il Wolverhampton dopo tre stagioni: il club giallorosso ha versato nelle casse di quello inglese circa 11 milioni di euro per il cartellino del giocatore. Un rinforzo importante per la Roma, voluto fortemente da José Mourinho. Rui Patricio anticiperà di una settimana il suo rientro dalle vacanze, per mettersi a disposizione dell'allenatore portoghese per l'inizio della nuova stagione.