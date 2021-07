Giovanni Di Lorenzo e il Napoli , la storia continua. La trattativa tra il difensore, uno dei protagonisti della vittoria dell'Italia a Euro 2020, e la società del presidente Aurelio De Laurentiis per il rinnovo del contratto era già avviata, adesso è arrivata anche l'ufficialità. Il terzino ha prolungato di un anno, fino al 2026 , il suo legame con gli azzurri, come si legge nel comunicato apparso sul sito ufficiale del club: "La SSC Napoli comunica che è stato depositato il prolungamento del contratto del calciatore Giovanni Di Lorenzo fino al 30 giugno 2026 ".

Azzurro nel destino

L'azzurro è nel destino di Giovanni Di Lorenzo. Arrivato in Serie A nella stagione 2017/18 con l'Empoli, nell'annata successiva il terzino classe '93 è stato acquistato dal Napoli, club con il quale è stato sempre titolare negli ultimi due campionati, collezionando in totale 69 presenze e mettendo a segno anche 6 reti, un bottino mica male per un difensore. Con la maglia azzurra dell'Italia, infine, la soddisfazione più grande, la conquista del titolo europeo: lanciato da Mancini dopo l'infortunio di Florenzi nel match inaugurale contro la Turchia, Di Lorenzo è diventato il proprietario della fascia destra e ha messo insieme 6 presenze nella cavalcata trionfale della Nazionale a Euro 2020.