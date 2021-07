Tanti i giocatori bianconeri in scadenza nel 2022: sono in totale 8, e quasi tutti titolari. Da Cristiano Ronaldo a Dybala. Il tema dei rinnovi sarà al centro dell'attenzione della dirigenza bianconera in questa sessione di calciomercato

Juve, mezza squadra in scadenza . Mentre Allegri continua a lavorare sui campi dello Juventus Training Center (sempre doppio allenamento), la dirigenza della Juventus pensa al mercato. E non potrebbe essere altrimenti. Federico Cherubini e Pavel Nedved – che oggi si sono fermati a lungo a chiacchierare con Simone Padoin che è passato a salutare gli ex compagni di squadra- hanno da gestire una lunga lista di calciatori che sono entrati nell’ultimo anno di contratto con la Juventus: 8 in tutto.

Da CR7 a Dybala: la situazione

E molti di questi sono giocatori che possiamo considerare titolari della squadra di Allegri. Da Cristiano Ronaldo atteso alla Continassa per il prossimo 25 luglio, a Paulo Dybala con cui molto presto ci si siederà a un tavolo per parlare del rinnovo di contratto. E poi ancora Juan Cuadrado, altro giocatore che potrebbe prolungare la sua esperienza juventina a Federico Bernardeschi, rigenerato dall’Europeo. E ancora Mattia De Sciglio che potrebbe non restare alla juve dopo la stagione positiva passata in prestito al Lione a Mattia Perin che sarà con ogni probabilità il secondo di Tek Szczesny. Poi due casi speciali: Alvaro Morata per cui è stato rinnovato il prestito per un’altra stagione e infine Giorgio Chiellini il cui contratto è già scaduto e non aspetta altro di rientrare dalle vacanze (sempre con il fido Leo Bonucci) per firmare il rinnovo con la sua “vecchia” Juventus.