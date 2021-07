Il club rossonero ha individuato nel giovane brasiliano il profilo ideale per affiancare Ibra e Giroud in attacco. Il suo contratto scadrà il 31 dicembre. Ha già vinto un Mondiale Under 17 e in Brasile è considerato un predestinato da quando, a 10 anni, ha impiegato appena 5 minuti per essere tesserato dal Santos. Ecco la sua storia CALCIOMERCATO LIVE, NEWS E TRATTATIVE IN TEMPO REALE Condividi:

Idee chiare e voglia di crescere ancora con nuovo attaccante da regalare a Stefano Pioli per rinforzare ulteriormente il reparto avanzato. Mirino ben puntato e obiettivo individuato: il Milan segue da vicino Kaio Jorge, attaccante brasiliano classe 2002 attualmente in forza al Santos. Contatti già avviati tra le due società, anche se le parti sono ancora distanti: il club rossonero non vorrebbe spingersi oltre i 5-6 milioni, mentre i brasiliani per lasciar partire il giocatore, il cui contratto scadrà il prossimo 31 dicembre, chiedono 10 milioni. Gli agenti di Kaio Jorge non vorrebbero fare uno sgarbo al Santos facendo andar via l'attaccante a parametro zero, per questo le parti stanno continuando a discutere per provare a trovare una quadra. Il Milan, in ogni caso, non è l'unica squadra interessata al giocatore, sul quale hanno già messo gli occhi diversi club europei.

Kaio Jorge, il "nuovo Neymar" che gioca da '9 e mezzo' Ma chi è Kaio Jorge? L'attaccante brasiliano, 19 anni compiuti lo scorso 24 gennaio, è ritenuto il profilo ideale per completare il reparto offensivo del Milan insieme a Ibrahimovic e Giroud sia per caratteristiche fisiche che per doti tecniche. 182 cm, centravanti atipico con struttura da prima punta e piedi da trequartista, è il classico '9 e mezzo', attaccante moderno cresciuto nel mito di Neymar, leggenda del Santos prima di lui. Proprio per questo, in Brasile e non solo, gli è stata affibiata l'etichetta di "nuovo Ney", anche se gli osservatori più attenti hanno trovato una somiglianza più marcata con il tipo di gioco di Roberto Firmino. Kaio Jorge è infatti in grado di attaccare la profondità e aprire gli spazi ai compagni: un lavoro che potrebbe fare comodo a Pioli, visto che il classe 2002 ha già spesso giocato nel 4-2-3-1, il modulo utilizzato dall'allenatore rossonero.

Il "record" da predestinato Nato a Olinda, nel Pernambuco, Kaio Jorge - che ha un background nel futsal - ha seguito le orme del padre Jorge, attaccante con un passato nelle serie minori brasiliane che da subito ha intravisto le qualità del figlio e ne ha ripreso le giocate, caricandole poi su YouTube. In occasione del suo primo provino al Santos, nel 2012, gli scout del club brasiliano impiegarono appena cinque minuti per tesserarlo: un "record" da predestinato, come quello battuto qualche anno più tardi, nel 2018, quando a 16 anni, 8 mesi e 6 giorni è stato il sesto giocatore più giovane ad esordire con la prima squadra dopo, tra gli altri, gente del calibro di Coutinho, Pelé e Gabigol. Dopo i numeri mostrati nelle giovanili (125 gol dall'Under 11 all'Under 17), Kaio Jorge è diventato ben presto il "Menino de Ouro", "ragazzo d'oro". Un altro soprannome con il quale è conosciuto è "Fulmine", e non solo per la storia del primo provino ma anche per il gol segnato dopo appena 11 secondi (quinto marcatore più veloce nella storia del torneo) in occasione della prima doppietta messa a segno in Copa Libertadores. E infine le giovanili del Brasile: nel 2019 Kaio Jorge ha trascinato con 5 gol (capocannoniere del torneo) la Seleçao nel Mondiale Under 17 e ora ha messo nel mirino le selezioni successive.