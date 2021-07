Gattuso: "Tottenham? Ferito dalle accuse ricevute"

L'allenatore, in un'intervista a Il Messaggero: "Lasciamo stare quello che è successo a Firenze, per me è una storia chiusa. Ma successivamente ho dovuto accettare una cosa che mi ha fatto più male di qualsiasi sconfitta o esonero. Sono stato descritto per quello che non sono senza avere la possibilità di difendermi, in un momento in cui nessuno vuole prendere atto della pericolosità del web" CALCIOMERCATO - TUTTE LE NEWS IN TEMPO REALE Condividi:

Dopo la separazione dal Napoli, Rino Gattuso ha vissuto settimane movimentate. Prima l'accordo con la Fiorentina con tanto di annuncio ufficiale, poi improvvisamente saltato a causa di dissidi con la società. Successivamente è stato a un passo dal Tottenham, ma alla fine non se ne è fatto più nulla anche a causa delle prese di posizione sui social dei tifosi degli Spurs, che lo hanno accusato di essere omofobo e razzista. Un'esperienza che ha colpito molto Rino Gattuso: "Ho dovuto accettare una storia che mi ha fatto più male di qualsiasi sconfitta o esonero – le sue parole a Il Messaggero –. Sulla questione Fiorentina è meglio lasciar stare, se n'è parlato anche troppo ed è inutile aggiungere altri particolari. L'altra storia, invece, è ancora aperta perché non riesco a dimenticare, la delusione è stata troppo grande. Mi hanno descritto in modo diverso da quello che sono e non c'è stato niente da fare. Il mio dispiacere è di non aver avuto la possibilità di difendermi, di spiegare che quello che ha raccontato la gente in Inghilterra non ero io".

"Nessuno prende atto della pericolosità del web"

Gattuso sottolinea il ruolo dei social: "Tutto ciò è accaduto in un momento in cui nessuno vuole prendere atto della pericolosità del web – prosegue –. Certe cattiverie vengono da Facebook e Twitter, dove è possibile dar forza a qualsiasi falsità. Io non ho alcun profilo e non li voglio avere. Perché mi dovrei far insultare per qualsiasi cosa? Non capisco, se bevo una bottiglia di vino, quale sia il motivo di scattare una foto per farlo sapere anche agli altri. Lo sanno anche i miei figli, la grande ha 17 anni e non sono di certo io a impedirgli di avere i social ma sa bene che le foto con me non deve metterle in piazza".