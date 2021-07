La Roma è pronta a regalare a José Mourinho il vice-Spinazzola, costretto a rimanere ai box per i prossimi mesi dopo l’operazione a causa della rottura del tendine d’Achille. La società giallorossa è ormai ai dettagli per definire l’arrivo di Matias Viña (classe 1997), esterno sinistro uruguaiano, con passaporto italiano, che dal 2020 veste la maglia del Palmeiras. L’operazione, già impostata nei giorni scorsi, ha avuto l’accelerata decisiva in queste ore: una svolta arrivata grazie al rilancio dei giallorossi che hanno aumentato l’offerta portandola a 10 milioni di euro più vari bonus (circa tre milioni). Rilancio (sono stati aumentati i bonus) fondamentale per avvicinarsi alla fumata bianca, visto che il Palmeiras dovrà riconoscere al Nacional de Montevideo (club dal quale lo ha acquistato nel gennaio 2020) il 50% della cifra incassata.