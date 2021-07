Gollini va al Tottenham: "Sono molto felice"

Nuova avventura in Inghilterra per Pierluigi Gollini, pronto per il trasferimento al Tottenham. Affare concluso, il portiere sta svolgendo le visite mediche in Italia e, a conclusione dei test di rito, partirà per Londra per iniziare quest'esperienza con la squadra di Nuno Espirito Santo. Si conclude quindi dopo quattro anni e mezzo la sua avventura all'Atalanta, che in questa sessione di mercato ha deciso di puntare su Musso (arrivato dall'Udinese per 20 milioni). Dopo l'esperienza all'Aston Villa, per Gollini un altro trasferimento in Inghilterra. "Sono molto felice", ha dichiarato il portiere intercettato per le vie di Milano dopo le visite mediche. Concluderà l'iter in giornata, poi la partenza per Londra per la firma e l'inizio dell'avventura al Tottenham.