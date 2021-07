Dopo la vittoria in amichevole per 3-1 contro il Cesena, Pavel Nedved ha commentato la situazione della Juventus, tra preparazione e mercato: "Con Dybala siamo nei tempi per il rinnovo. CR7? Torna lunedì". E su Chiellini: "E' in vacanza, quando torna vedremo"

