L'attaccante giallorosso, dopo la vittoria in amichevole sul Debrecen, allontana le voci che lo voglio lontano dalla Capitale: "Nella mia testa c' solo la Roma". Poi sul ritorno dei tifosi allo stadio: "Emozioni così non ne provavamo da tempo"

Due gol per Edin Dzeko nella vittoria per 5-2 della Roma sul Debrecen. La squadra di José Mourinho, anche nella preparazione alla prossima stagione, continua a fare affidamento sul bosniaco. L'ex Manchester City non ha più la fascia da capitano al braccio, ma resta comunque centrale nel progetto tecnico dei giallorossi. E, al termine dell'amichevole contro gli ungheresi del Debrecen, ha allontanato anche le voci di mercato che lo riguardano ai microfoni di Sky Sport: "Sono stanco di parlare di Dzeko, io penso solo alla Roma e nient’altro" . Un segnale importante per ricambiare la fiducia che Mou nutre verso il suo numero nove alle porte della nuova stagione.

"Che belli i tifosi, emozioni così non le provavamo da tempo"

Per la sfida con il Debrecen, giocata in uno stadio Benito Stirpe aperto per il 25% della sua capacità, la Roma ha potuto anche riabbracciare i propri tifosi. L'immagine più bella a fine partita, quando i giallorossi sono corsi sotto il settore dei propri sostenitori per festeggiare il successo: "Sono emozioni che non provavamo da un po', ci fa davvero un bell'effetto e speriamo di vivere una stagione positiva anche con i tifosi allo stadio". La Roma, che ha giocato l'ultima amichevole italiana, proseguirà ora la propria preparazione estiva in Portogallo: "Siamo appena all'inizio, per adesso sta andando tutto bene. Ci stiamo preparando: le gambe sono ancora un po' pesanti, ma sono tutti contenti e il mister ci dice di fare il 100%. Poi dopo le partite e gli allenamenti si può anche scherzare", ha concluso Dzeko.