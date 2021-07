Inter, le ultime sulla situazione esterni

Partita aperta per Nandez del Cagliari. L’Inter prenderebbe l’uruguaiano solo in prestito (con diritto di riscatto). I sardi aprono a questa soluzione, ma con una base alta per il prestito. Per Bellerin dell’Arsenal invece non c’è ancora un incontro in programma e si potrebbe fare solo in prestito con diritto. Nel corso della prossima settimana si capirà meglio che direzione possa prendere questa doppia operazione.