L'Atalanta ha definito l'arrivo di Giuseppe Pezzella dal Parma. Il terzino classe ’97 arriverà a Bergamo nella giornata di lunedì per svolgere le visite mediche e firmare il contratto che lo legherà ai nerazzurri. Un rinforzo importante per la squadra di Gian Piero Gasperini, che nel suo impianto di gioco attribuisce una grande importanza agli esterni. Il 23enne nato a Napoli si trasferirà all'Atalanta in prestito con riscatto obbligatorio legato a due differenti condizioni: il raggiungimento di 20 presenze e la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Quella al via a settembre sarà la terza consecutiva per l'Atalanta, che insegue lo stesso obiettivo anche nella nuova Serie A. Da qui la volontà di intervenire sul mercato per aggiustare l'organico, come testimoniato anche dall'acquisto di Musso per la porta.