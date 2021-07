Juventus, l'agente di Dybala atteso in Italia

Finite le vacanze per i "nazionali" della Juventus, che lunedì mattina hanno risposto alla convocazione di Massimiliano Allegri e si sono ritrovati alla Continassa. Chi invece ha ripreso ad allenarsi già da qualche giorno è Paulo Dybala: l'attaccante argentino, non avendo preso parte alla Copa America con la Nazionale argentina, ha iniziato la preparazione lo scorso 15 luglio lavorando molto per risolvere un problema fisico che lo ha tormentato per tutta la passata stagione. La Juventus ripone molta fiducia sul suo numero 10, Allegri vuole rilanciarlo e il giocatore vuole rimanere a Torino: questo è quello che dirà alla dirigenza bianconere l’agente di Dybala, atteso in Italia nelle prossime ore. L'arrivo è previsto per la serata di lunedì o la mattinata di martedì, ma non potrà incontrare subito Cherubini perché sarà costretto a rimanere in quarantena per 10 giorni.