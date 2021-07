Un attaccante da mettere a disposizione di José Mourinho. La Roma ha un chiaro obiettivo da raggiungere in questa sessione di calciomercato e la dirigenza è a lavoro per trovare la punta che faccia al caso dei giallorossi. Sardar Azmoun resta la prima scelta, ma la concorrenza del Bayer Leverkusen complica i piani. Per questo motivo stanno salendo le quotazioni di Eldor Shomurodov del Genoa. L'attaccante uzbeko, classe 1995, piace molto a José Mourinho e sono già stati avviati i contatti con l'entourage del calciatore. Bisognerà poi trovare l'accordo con il Genoa, cercando la soluzione e la formula che possa accontentare tutte le parti in causa.