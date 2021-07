La società granata ha ufficializzato l'arrivo del talento croato in prestito con diritto di riscatto dalla Juventus. Nell'ultima stagione ha giocato in prestito al Genoa

Una nuova avventura in Serie A per Marko Pjaca . L’esterno offensivo croato è infatti divenuto ufficialmente un nuovo calciatore del Torino , società in cui è arrivato in prestito con diritto di riscatto dalla Juventus. Ad annunciarlo è proprio il club granata con una nota pubblicata sul proprio sito web: “Il Torino Football Club è lieto di comunicare di aver acquisito dalla Juventus Football Club, a titolo temporaneo con opzione per il trasferimento definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Marko Pjaca. Tutto il Torino Football Club accoglie Pjaca con un caloroso benvenuto: buon lavoro, Sempre Forza Toro!”, si legge nella nota. Una trattativa nata nei giorni scorsi e che ha avuto l’accelerata decisiva nella giornata di martedì e quest’oggi – dopo che sono stati sistemati gli ultimi dettagli tra club e le visite mediche svolte dal giocatore – è diventata ufficiale.

Occasione per il rilancio

Dalla Torino bianconera a quella granata, per Pjaca l’occasione di rilanciarsi definitivamente dopo la buona stagione al Genoa, dove ha giocato in prestito collezionando in totale 38 presenze tra Serie A e Coppa Italia con 3 gol e 2 assist. Il sito granata ha ripercorso la carriera di Pjaca, frenata fino a questo momento dai tanti infortuni: “Pjaca è nato il 6 maggio 1995 a Zagabria, in Croazia. Cresciuto calcisticamente tra le fila della Dinamo Zagabria e della Lokomotiva Zagabria, ha esordito con quest'ultima nella 1.NHL, la massima serie croata, nella stagione 2011-'12. Dopo tre anni è tornato alla Dinamo, formazione con la quale ha giocato fino al 2016. Acquistato dalla Juventus nel luglio 2016, ha esordito in Serie A il 27 agosto contro la Lazio. Per lui esperienze anche con la maglia dello Schalke 04, della Fiorentina e dell'Anderlecht, prima dell'ultima stagione disputata tra le fila del Genoa. Pjaca vanta pure 24 presenze e 1 gol con la nazionale della Croazia, squadra con cui ha raggiunto il secondo posto ai Campionati del Mondo di Russia 2018”, si legge nel sito del Torino.