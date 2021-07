L'Udinese cerca un rinforzo da regalare a Luca Gotti e tra i profili seguiti c'è Lucas Alario, attaccante 28enne del Bayer Leverkusen. L'argentino ha il contratto in scadenza a giugno 2022, ma il club tedesco - dopo averlo prelevato dal River Plate per 24 milioni di euro nel 2017 - fa muro. "Non lo lasceremo andar via a parametro zero il prossimo anno", la volontà espressa dal direttore sportivo dei rossoneri Simon Rolfes in un'intervista a Kicker. Nell'ultima Bundesliga Alario ha segnato 11 gol in 25 presenze, ma soprattutto è molto apprezzato dal nuovo allenatore Gerardo Seoane. Per questo motivo sono state rifiutate diverse offerte per il giocatore, tra cui una del Siviglia e quelle di due top club russi. L'Udinese spera però che l'arrivo di un'altra punta porti il Bayer a liberarlo. Tra le opzioni, per i tedeschi, il primo nome è rappresentato da Sardar Azmoun, seguito anche dalla Roma.