Granit Xhaka è ormai da tempo l'obiettivo numero uno per il centrocampo della Roma , profilo individuato da José Mourinho per rinforzare la rosa della squadra giallorossa. L'affare sembrava vicino alla conclusione, anche lo stesso calciatore svizzero si era aperto durante l'Europeo confermando questa possibilità. Ma nelle ultime ore la pista si è improvvisamente raffreddata. L'Arsenal , infatti, ha presentato un'offerta di rinnovo a Xhaka, a cifre anche più importanti rispetto a quelle proposte dalla Roma. Considerata l'attesa e questa lunga fase di stand-by, il giocatore sembra ora tentato ad accettare il prolungamento del contratto con il club inglese che è in scadenza nel 2023, chiudendo così di fatto la porta ai giallorossi.

Pessimismo in casa Roma

Il rinnovo di Xhaka con l'Arsenal, ovviamente, porterebbe il club giallorosso a veder sfumare il suo obiettivo principale per il centrocampo. La Roma, dopo il 'no' degli inglese a un'offerta di 15 milioni, aveva adottato la tattica dell'attesa. Il centrocampista classe 1992, però, si è stancato di aspettare una mossa dei giallorossi e quindi potrebbe decidere di accettare il rinnovo già nelle prossime ore. Restano, dunque, pochissimi spiragli per un suo trasferimento in Italia alla corte di José Mourinho, tant'è che la stessa società della Roma in questo momento è pessimista riguardo l'esito della trattativa.