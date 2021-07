Terzo incontro tra Juventus e Sassuolo per la trattativa che potrebbe portare Manuel Locatelli in bianconero. Nulla di fatto tra le parti che restano ancora distanti. Il club neroverde ha ribadito la richiesta di 40 milioni di euro, i bianconeri la sono arrivati a 30 milioni con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Una formula a cui il Sassuolo apre (con prestito annuale, non biennale) e con, cheera al 25% e ora è al 15%.