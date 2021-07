La Juve non molla Manuel Locatelli, nonostante l’incontro avvenuto con il Sassuolo nelle scorse ore non abbia portato alla fumata bianca per il trasferimento del centrocampista della Nazionale in bianconero. "Noi siamo sul giocatore, abbiamo parlato col Sassuolo. Abbiamo fatto la nostra offerta, che crediamo congrua in questo momento della situazione anche per il Covid: siamo convinti che questa offerta è buona e giusta", ha affermato vicepresidente della Juventus Pavel Nedved prima del Trofeo Berlusconi contro il Monza. "Se siamo fiduciosi per Locatelli? Siamo sempre fiduciosi, è normale che nelle trattative ci siano cose da chiarire e risolvere: quando vuoi un giocatore e il giocatore vuole te, vogliamo concludere", ha poi aggiunto il dirigente della Juventus. Che ha ribadito la posizione dei bianconeri in merito al futuro di Cristiano Ronaldo: "È un nostro giocatore, ha un anno di contratto, siamo molto felici di averlo con noi perché ogni anno ci ha garantito tanti gol. Naturalmente puntiamo su di lui".