Locatelli-Juve: il Sassuolo aspetta nuova offerta

Sono ancora distanti Sassuolo e Juventus per Locatelli. I dirigenti neroverdi aspettano nelle prossime ore una nuova offerta da parte dei bianconeri. Il Sassuolo chiede almeno cinque milioni per il prestito e trenta per l’obbligo di riscatto (a delle condizioni che siano più sicure possibili), mentre la Juventus per ora non è andata oltre un’offerta da cinque milioni per il prestito biennale (da due milioni e mezzo a stagione) e venti milioni per l'obbligo (a cui andrebbero aggiunti eventuali bonus). La posizione della Juventus non coincide ancora con quella del Sassuolo ed è per questo che il club neroverde aspetta una nuova offerta più vantaggiosa per lasciar partire il centrocampista campione d'Europa.