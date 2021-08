Mario Balotelli è arrivato in Turchia. E l’accoglienza dei tifosi dell'Adana Demirspor è stata davvero calorosa. Grandissima l'euforia per Super Mario, tornato in Turchia per continuare la preparazione con la squadra neopromossa nella Super Lig. A fatica le forze dell'ordine sono riuscite a contenere l'entusiasmo dei sostenitori, che tra cori e fumogeni hanno cercato in tutti i modi di avvicinarsi all'attaccante classe 1990 per scattare una foto, registrare un video o abbracciare il nuovo idolo. Un'incredibile folla di gente che ha accompagnato l'ex Monza fin dall'arrivo in macchina all'ingresso nelle strutture del club. Balotelli, dopo aver giocato negli ultimi sei mesi della scorsa stagione in Serie B (6 gol in 13 presenze), ha firmato un contratto di tre anni con l'Adana Demirspor accendendo la passione in città già durante i giorni della trattativa.