Calciomercato dei difensori che potrebbe presto diventare rovente, dando il via a un giro che coinvolge Juventus, Atalanta e Tottenham. Il segnale che potrebbe sbloccare il domino arriva da Torino, con la società bianconera – che intanto ha ufficializzato il rinnovo fino al 2023 di Giorgio Chiellini – che ha aperto alla possibilità di privarsi di Merih Demiral in prestito oneroso con diritto di riscatto: una formula, questa, gradita all’Atalanta, che ha messo il difensore turco classe 1998 in cima alla lista dei desideri per la prossima stagione. Ora la società bergamasca e la Juve sono al lavoro per provare a raggiungere l’intesa economica, con la cifra complessiva (tra prestito oneroso e diritto di riscatto) che dovrebbe aggirarsi intorno ai 25-30 milioni di euro. Demiral sarebbe ben felice di giocare, come da sua richiesta, con maggiore continuità, e la Juve al tempo stesso non perderebbe completamente il controllo sul giocatore.