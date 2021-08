Juve, Chiellini rinnova fino al 2023: è ufficiale

La società bianconera ha rinnovato per altre due stagioni il contratto al difensore bianconero: "Giorgio è DNA Juve, storia, presente, cuore e testa", si legge nel comunicato ufficiale CALCIOMERCATO, TUTTE LE NEWS IN TEMPO REALE Condividi:

Un punto fermo della Juve del presente e anche del futuro, in campo e anche come uomo spogliatoio. La società bianconera ha ufficialmente rinnovato il contratto a Giorgio Chiellini fino al 30 giugno 2023, prolungando di altre due stagione l’accordo scaduto lo scorso 30 giugno. "Giorgio Chiellini è bianconero. Da tanto tempo da sembrare sempre, ed è un sempre che continuerà anche per le prossime stagioni; è infatti ufficiale il rinnovo del suo contratto con la Juventus. Giorgio è DNA Juve, è storia, è presente, è grinta e passione, è cuore e testa",si legge nel comunicato pubblicato dalla Juve sul proprio sito web.

9 lettere da… Juve leggi anche Allegri: "Chiello capitano, poi Paulo. E Bonucci…" Per celebrare il rinnovo fino al 2023 di Chiellini, la Juve ha deciso di associare a ogni lettera del cognome Chiellini a una parola che identifica il capitano bianconero. "Giorgio è mille dati, mille numeri, tanti record, tantissimi trofei, ma anche nove lettere", si legge. C come CAPITANO - Perché Chiellini è tutto quello che un capitano della Juve deve essere: è una presenza fondamentale, in difesa, in spogliatoio, al campo d’allenamento.

H come HERO - Alzi la mano chi non ricorda le sue mille foto in campo, con una fasciatura in testa. Perché Giorgio non si è mai tirato indietro, nemmeno di un millimetro.

I come INFINITO -2005-2023. Bastano queste due date per dare la dimensione di una storia fantastica.

E come ESEMPIO - Perché chi si carica sulle spalle per così tanti anni la difesa di un club come la Juve deve essere prima di tutto questo: un esempio da seguire.

L come LEADER –Anche questo è un termine che, abbinato a Giorgio, semplicemente, non ha alcun bisogno di spiegazione. E ne avete avuto tutti mille conferme negli ultimi Europei che lo hanno laureato Campione.

L come LEALTA' –Duro nei contrasti, coraggioso negli interventi, ma sempre un esempio di come ci si comporta, in campo e fuori.

I come IMPEGNO – Quello che Giorgio mette ogni volta che si allena e scende in campo, ma anche quello che insieme ci prendiamo di vivere ancora due grandi anni insieme.

N come NOVE – Gli Scudetti consecutivi vinti da Chiello, l'unico ad averlo fatto. Un palmarès il suo che in totale in bianconero dice dieci Scudetti, cinque Coppe Italia, cinque Supercoppe Italiane, e un campionato di Serie B.

I come INSIEME – ORA E ANCORA. GIORGIO CON NOI. #CHIELLINI2023.

"Voglio contribuire ancora a vincere altri trofei" Queste le prime parole di Chiellini dopo la firma del contratto: "Sono contento - ha detto - è un passaggio importante. Sono arrivato poco più che maggiorenne, ora sono un padre di famiglia, una persona matura, e mi sto godendo appieno questi ultimi anni. Spero di poter contribuire ancora a vincere dei titoli, che qui è la cosa più importante. Questa firma era solo una formalità, c'è sempre stata la volontà da entrambe le parti di proseguire insieme, una volta verificato che il fisico mi permetteva di giocare ancora. C'è stata solo qualche situazione che ha ritardato la firma, ma non ho mai messo in dubbio il mio futuro qui. Sono contento di ritrovare Allegri, mi han già detto che è bello carico. Sono convinto che sia la persona giusta per riportare in alto questa squadra".