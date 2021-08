Il Santos conferma l'accordo con la Juventus per il trasferimento del 19enne brasiliano. "Il club bianconero ha accettato i nostri termini, Kaio Jorge potrà ora raggiungere l'Europa". Il talento verdeoro è atteso mercoledì in Italia

Kaio Jorge alla Juventus, ci siamo. Il Santos ha confermato l'accordo con i bianconeri per il trasferimento del 19enne brasiliano, che è ora atteso mercoledì 4 agosto a Torino. L’ultima parola è arrivata dal Santos che, attraverso un comunicato ufficiale del presidente Andres Rueda, ha confermato l’intesa. La trattativa era stata perfezionata nelle ultime ore, affare che ha permesso di vincere la concorrenza del Milan per Kaio Jorge (a dicembre sarebbe stato libero a parametro zero).

I dettagli dell'affare

Si tratta di una cessione a titolo definitivo: la Juve pagherà 1,5 milioni di euro fissi, la stessa cifra verrà poi riconosciuta al Santos in caso di qualificazione dei bianconeri in Champions League. Infine c'è un bonus ulteriore, da un milione di euro, che scatterà a un numero prestabilito di presenze del brasiliano con la Juventus. Il giocatore potrebbe costare quindi 4 milioni di euro. Il Santos, inoltre, avrà il 5% sulla futura rivendita e la priorità per eventuali prestiti futuri del giocatore in Sudamerica. Kaio Jorge firmerà un contratto fino al 2026 con un ingaggio che aumenterà in base al numero di presenze.