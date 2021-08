Un futuro lontano dalla Serie A per Nikola Maksimovic. Oggi è più che una possibilità. Sul difensore serbo classe 1991, svincolato dal Napoli dallo scorso 1 luglio, ci sono infatti gli occhi della Ligue 1 e della Liga. In Francia Maksimovic piace all'Olympique Marsiglia: la trattativa è in corso e c'è già un'intesa di massima sullo stipendio ma prima di tesserarlo l'OM vorrebbe concludere alcune operazioni in uscita, in modo da liberare almeno un posto in rosa. Dalla Spagna arrivano invece le attenzioni del Siviglia, alla ricerca di rinforzi e per questo interessato al difensore, che compirà 30 anni a novembre.