Il Venezia ha raggiunto l'accordo con il Milan per Mattia Caldara. Un'operazione importante per la formazione neopromossa in Serie A, che si prepara a regalare a Paolo Zanetti un rinforzo di livello per la sua difesa. Decisivo per definire l'operazione l'incontro andato in scena nella giornata di martedì in cui i due club hanno chiuso per il prestito del difensore classe 1994. In Veneto Caldara, che ha un contratto con i rossoneri fino al giugno 2023, può rilanciarsi e il Venezia crede fortemente di essere il club giusto per permetterglielo.